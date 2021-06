Er wordt enorm geïnvesteerd in Zuidoost, maar ''bewoners moeten mee kunnen profiteren van die groei''

Amsterdam Zuidoost gaat enorm groeien de komende tijd. Het stadsdeel krijgt met 40.000 nieuwe woningen en een miljoen vierkante meter aan kantoorruimte de omvang van een middelgrote stad. En dat is precies wat de gemeente wil: nieuwe stedelijke kernen creëren om de druk van het stadscentrum af te nemen. Veel mensen zijn blij want de ontwikkeling biedt grote kansen, maar er zijn ook zorgen.

De grote tweedeling tussen rijk en arm is een pijnpunt in de buurt. Directeur van Zuidoost City Saskia Bosnie strijdt samen met de bewoners voor de verbinding tussen die twee werelden: ''Zuidoost is een plek met veel werkloosheid en tegelijkertijd een van de rijkste plekken van heel Nederland door het bedrijfsleven.'' Volgens Bosnie moeten de bewoners mee kunnen liften op de ontwikkelingen van de buurt: ''Door werkgelegenheid en mogelijkheid voor talentontwikkeling die het bedrijfsleven brengt profiteren bewoners ook van deze ontwikkeling.''

Om de groei te realiseren is het noodzakelijk dat er veel kantoren, winkels, amusement en horeca bijkomen, maar lokale voorzieningen zoals onderwijs en zorg zijn volgens Bosnie minstens zo hard nog nodig: ''Mensen die hier wonen moeten zich prettig voelen in hun eigen stadsdeel en mensen van buitenaf moeten hier graag willen komen.''

Eigen identiteit

Bosnie wil dat het stadsdeel zo mooi en sterk mogelijk wordt gemaakt en vindt het essentieel dat de Amsterdammers zelf ook meepraten over de toekomst van hun buurt. Daarmee moet de buurt zijn eigen karakter behouden: ''Zuidoost is enorm saamhorig, creatief en divers is en er is een enorme ondernemersdrift. Dat zul je hier ook terug blijven zien.''