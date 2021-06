Verdachten kopen voor 1200 euro met gestolen bankgegevens bij tankstation in Nieuw-West

''De eigenaar van de rekening is een 43-jarige vrouw uit Limburg die het slachtoffer geworden is van phishing na een judopak op Marktplaats aan te hebben geboden'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Ene 'Esther' reageert op de advertentie. Diegene benadert het slachtoffer met een verificatieverzoek en de vraag of ze 1 cent wil overmaken, die betaling lukt niet. Later krijgt ze opnieuw een verzoek waarbij ze ook haar bankgegevens moet invullen.

''Het is nog onbekend wie verantwoordelijk is voor de phishing via Marktplaats'', zegt Stor. ''Wel is duidelijk dat er deze 'Esther' meerdere slachtoffers heeft gemaakt. De verdachten op de beelden worden in ieder geval verantwoordelijk gehouden voor het betalen met de gestolen gegevens.'' In totaal is er voor 1400 euro van de rekening van het slachtoffer gehaald, waarvan 1200 euro bij het tankstation aan de De Vlugtlaan.