Rode kaart oud-Ajacied De Ligt kost Oranje de kop op EK

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld in de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Frank de Boer stond na een rode kaart voor Matthijs de Ligt met tien man en verloor vervolgens met 2-0 van Tsjechië.

Oranje startte in een volgepakte Puskas Arena met Donyell Malen in de spits. De aanvaller uit Wieringen kreeg het vertrouwen van bondscoach Frank de Boer en verving Wout Weghorst. Ryan Gravenberch moest weer plaatsnemen op de bank.

Schaakspel

Beide ploegen hielden elkaar behoorlijk in bedwang in de openingsfase. Denzel Dumfries stichtte gevaar en Patrick van Aanholt schoot vanuit buitenspelpositie voorlangs. De grootste kansen waren echter voor de Tsjechen. Doelman Maarten Stekelenburg hield zijn doel schoon door een inzet van Patrick Schick klemvast te pakken. Matthijs de Ligt voorkwam vervolgens een treffer door zich voor de bal te gooien.

In de tweede helft leek Donyell Malen op weg om Oranje op voorsprong te zetten. De PSV-spits stond oog in oog met de Tsjechische doelman, maar kwam niet voorbij de uitkomende Vaclik. Waar Oranje de kans op de voorsprong liet liggen, bracht De Ligt zijn ploeg ineens in grote problemen. De oud-Ajacied gleed uit en maakte vervolgens op de rand van de zestien hands. Hij moest na tussenkomst van de VAR met rood van het veld.

Tegengoals

Het lukte Oranje dertien minuten om stand te houden met een man minder, maar in de 68ste minuut kopte Holes de Tsjechen uit een hoekschop op 1-0. Met Weghorst en oud-Ajacied Quincy Promes als verse krachten lukte het ook niet om gevaar te stichten. Tot overmaat van ramp schoot Patrick Schick de 2-0 voor Tsjechië binnen.