Vanmiddag opnieuw code geel: hagel, onweersbuien en heel veel regen

"Vanmiddag komen er vanuit het zuiden flinke buien. Met echt stevige regenval en onweersbuien, er valt veel regen in korte tijd waardoor wateroverlast mogelijk is", vertelt een meteoroloog van Weeronline. "Er is zeker kans dat het in Amsterdam flink gaat plenzen, als er geen bui valt dan is het broeierig warm."

Gisteravond gaf het KNMI ook al code geel af voor Noord-Holland, vanwege de vele regenval en onweersbuien. Ook vanmiddag is het boven de stad weer raak. "Met code geel waarschuwen we de mensen dat het flink los kan gaan."

Rustiger vaarwater

"Morgen komen we in iets rustiger vaarwater, wel kan je nog steeds last krijgen van buien. Het zwaartepunt van die buien gaat over het zuidoosten van het land, dus de kans op buien boven de stad is een stuk minder."

De rest van de week is voornamelijk erg afwisselend. "Vanaf woensdag wordt het een stuk kouder. Zo rond de 20 graden, dat is aan de lage kant voor eind juni. Ook krijgen we de zon wat minder te zien. Tegen het weekend gaat de temperatuur een beetje omhoog maar echt zomers weer zit er niet in."