Pikante transfer lijkt er echt te gaan komen: 'Berghuis voor 6 miljoen naar Ajax'

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt heeft Berghuis de Whatsapp groep van de Rotterdammers inmiddels al verlaten.

"Ik heb het vanmiddag gehoord", vertelt Woerts bij radio programma Veronica Inside. Berghuis ziet af van zijn deel van de transferopbrengst. Hij had contractueel gezien recht op een deel van de afkoopsom, maar ziet daarvan af. Hierdoor gaat er twee miljoen euro van het bedrag af en wordt de transfersom zes miljoen euro. Daarmee zijn alle plooien gladgestreken. "Hij gaat deze week tekenen en dan wordt het bekendgemaakt", aldus Woerts.

Berghuis was afgelopen seizoen goed voor achttien goals in de Eredivisie. Berghuis lijkt rechts voorin de concurrentiestrijd te moeten aangaan met Antony. Berghuis won een keer de landstitel. In het geval dat de transfer doorgaat is de kans groot dat hij dit aantal kan vergroten.