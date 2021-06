Bilal Wahib voor het eerst weer sinds maanden op het podium

Voor het eerst sinds het veelbesproken incident in maart heeft Bilal Wahib weer opgetreden. Gisteravond kwam hij zingen in Paradiso.

Op de video is te zien hoe Wahib samen met dj-trio Kris Kross Amsterdam zijn nummer Tigers speelt. In de Paradiso was maandagavond het feest Oud & Opnieuw. Of het om een spontaan of gepland optreden ging, is overigens niet duidelijk. Kris Kross Amsterdam deelde het optreden ook via Instagram Stories.

Afgelopen maart raakte Bilal in opspraak omdat hij via een livesessie op Instagram een minderjarige fan vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien, in ruil voor geld. Werkgevers trokken massaal hun handen van de artiest af en zenders wilden zijn muziek niet meer draaien. Na vier maanden radiostilte deed Bilal vrijdag voor het eerst zijn verhaal bij Op1.

Klap

Bij Op1 vertelde hij dat hij in eerste instantie niet in de gaten had dat hij over de schreef ging, omdat hij dacht dat de jongen het niet echt zou doen. "Daarna kreeg ik een hele harde klap in mijn gezicht. Ik dacht toen: what the fuck ben ik aan het doen?"

Daarnaast vertelde hij dat hij contact heeft gehad met de ouders van de jongen. "Zij zeiden dat hij er nog wel last van heeft." Er is volgens hem een regeling getroffen tussen beide partijen, maar daar wilde hij verder niets over zeggen. Wel bood hij opnieuw zijn excuses aan de familie, maar ook aan Oussama Ahammoud. "Hij wist niets van de grap en nu heb ik zijn carrière ook verpest."

Gevolgen

De acteur, rapper en presentator ondervond al snel de gevolgen van zijn actie. Omroep BNNVARA besloot naar aanleiding van dit incident om de samenwerking met Wahib, die voor de omroep een kinderprogramma presenteerde, te stoppen. Platenlabel TopNotch bevroor de samenwerking tijdelijk, terwijl RTL in die week een uitzending van Rooijakkers over de vloer met Wahib schrapte. De Edison Popprijs die hij zou winnen, werd niet aan hem uitgereikt en de politie haalde een wervingscampagne met Wahib offline.