Tram uit rails geschoven op Leidseplein

Ter hoogte van het Leidseplein is vanmiddag een tram ontspoord. Hierdoor moesten trams op de lijnen 1, 2, 5 en 12 omrijden. De trams rijden nu weer de eigen routes, volgens het GVB moeten reizigers rekening houden met vertraging

Het GVB maakte rond 14.10 uur melding van de ontsporing. Door de ontsporing is er geen tramverkeer mogelijk rondom het Leidseplein. De vier tramlijnen rijden om via de Van Baerlestraat.

"De tram is aan de voorkant uit de rails geschoven. Hoe dat is gebeurd is nog niet bekend, dat moet nog worden onderzocht", laat een woordvoerder van het GVB weten.

De tram was alweer snel terug in de rails geplaatst. Alle lijnen rijden weer hun eigen route.