Politie over mega-drugsvondst: "In elke ruimte sporttassen met geld en dozen met cocaïne"

De Amsterdamse rechercheurs die afgelopen donderdag een woonboerderij in De Kwakel binnenvielen, waren verrast over de enorme hoeveelheid drugs en geld die ze in het huis tegenkwamen.

Na de inval riep de recherche versterking op. Zo werd de Bewakingseenheid, dat zijn agenten met zware kogelwerende vesten, gepantserde politeauto's en machinepistolen, erbij gehaald. "Want opeens lag daar voor ruim tweehonderd miljoen aan waarde. Dat moet zo snel mogelijk weg. Dat moet op een veilige manier weg, dat moet vernietigd worden. Dus we stonden opeens voor een uitdaging."

Dat vertelt een woordvoerder van de politie. "We hadden wel vermoedens dat er inderdaad in drugs gehandeld werd. Er waren wel serieuze vermoedens dat het echt wel om een serieuze partij zou kunnen gaan. Maar we waren daar met acht rechercheurs, die verbaasden zich, want elke ruimte die ze opendeden, daar lagen weer sporttassen met cash geld, dozen met blokken met cocaïne."

Volgens de politiewoordvoerder was het duidelijk dat de criminelen er "echt een hele luxe levensstijl" op nahielden. Zo lagen er flessen wijn van duizenden euro's per stuk, een boek van een meter bij een meter groot over het leven van Muhammad Ali met een waarde van 12.500 euro en hing er een poster van Don Corleone uit de film The Godfather aan de muur.

"Eigenlijk alles wat je je voorstelt bij drugscriminaliteit, bij Zuid-Amerikaanse netwerken, dat troffen we aan in De Kwakel", zegt de woordvoerder. Op de vraag of de in beslag genomen partij drugs leidt tot een onderwereldoorlog, antwoordt hij dat er bewust naar buiten is gebracht dat de politie de 2993 kilo cocaïne heeft gevonden. "Wat de gevolgen daarvan zijn, dat weten we natuurlijk nog niet."

De politie gaat \verder met het onderzoek en sluit meer arrestaties niet uit.