Denise slaapt door woningnood na nachtdienst in haar camper: "Hier kan ik tenminste goed slapen"

Denise Maarse (30) is verpleegkundige op de kinderafdeling van het Amsterdam UMC. Na de nachtdienst slaapt ze in haar camper, op de personeelsparkeerplaats naast het ziekenhuis. Niet omdat ze zo van haar camper houdt. Maar omdat ze daar het beste uitrust. Haar thuis - een kamer van 6 m2 op een gedeelde etage - is te onrustig.

Denise Maarse slaapt niet alleen in haar camper voor een betere nachtrust. Ze wil ook graag een statement maken. Over hoe ongelofelijk moeilijk het is om als starter aan een woning te komen in Amsterdam. "Het is zo frustrerend. Ik loop aan alle kanten tegen van alles aan. Ik sta op de lijst voor een sociale huurwoning, maar daar eindig ik meestal op plek nummer 800. Makelaars willen helemaal niet met mij in gesprek. Die zeggen: zoek eerst maar een vriendje, en ga samen een huis zoeken."

Maarse is niet de enige met deze ervaring. "Mijn collega's vinden het heel vet dat ik dit doe. Die herkennen het ook. En ook vriendinnen in de zorg en in het onderwijs. Ik doe het ook voor hen. Ik hou heel erg van mijn werk, maar ik weet niet hoe lang ik dit volhoud. Misschien moet ik op een gegeven moment werk zoeken in een heel andere stad. Den Haag ofzo, of nog verder weg."