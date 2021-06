"Meer openheid over met slavernijwinsten gebouwde grachtenpanden"

De fractie van de PvdA in de stad wil dat de Amsterdammers meer zien en te weten komen over de grachtenpanden die met slavernijwinsten zijn gebouw. Raadslid Nenita La Rose stelt daarom voor om in 2023 de betreffende panden te voorzien van goed zichtbare en informatieve plaquettes aan de gevels.

Op de plaquettes moet informatie komen te staan over hoe deze panden tot stand zijn gekomen. Volgens La Rose is deze informatie nog niet bekend genoeg. "Het proces van bewustwording over de Amsterdamse betrokkenheid bij de slavenhandel is volop aan de gang. In dat proces zijn openheid van zaken en educatie erg belangrijk."

Verschillende panden in de stad zijn al voorzien van informatie, maar volgens La Rosa is deze informatie vaak onopvallend en niet goed leesbaar. Daar moet verandering in komen volgens het raadslid. "Al veel te lang vertellen we niet het gehele verhaal van onze gezamenlijke geschiedenis. De tijd is rijp om dat wel te gaan doen."