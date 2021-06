Stad NL V Spanning bij ondernemers: gaan de straatfeesten tijdens de Pride door of niet?

Het is een spannende tijd voor de ondernemers op de Reguliersdwarsstraat. Gaan de straatfeesten tijdens de Pride dit jaar door of niet? De organisatoren van de feesten zijn nog druk in conclaaf met de gemeente om de benodigde vergunningen te bemachtigen. Vooral de handhaving van de anderhalvemeterregel voor de toegangspoorten van het feestterrein is een sta-in-de weg om groen licht te krijgen.

Eward Koning, voorzitter van de ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat, kan niet wachten tot er weer flink gefeest gaat worden tijdens de Pride dit jaar. Hij hoopt dat de vergunning snel rond komt voor de straatfeesten in het slotweekend van de Pride op 6 en 7 augustus. Koning: "We hebben hier veel gemist aan evenementen, dus niet alleen de ondernemers zijn er hard aan toe maar ook de bezoekers. Dus: now is the time!! We gaan een runway show organiseren waarin leden van de LHBTQI-community het beste van zichzelf kunnen laten zien, en dat gaat 's avonds over in een groot straatfeest."

Eward Koning, ondernemersvereniging BIZ Reguliersdwarsstraat

Quote We zijn hard toe aan een straatfeest tijdens de Pride, niet alleen de ondernemers maar ook de bezoekers eward koning, ondernemersverenging BIZ Reguliersdwarsstraat

Lange rijen Maar de gemeente ziet nog wat haken en ogen. De anderhalve meter afstand is het grootste probleem. Wie de coronacheck bij de toegangspoort voorbij is, mag zich vrij bewegen. Maar de gemeente vreest voor lange rijen wachtende feestgangers bij de toegang van het feestterrein. Daar moeten bezoekers zich legitimeren, hun toegangsbewijs en Coronacheck-app tonen en ook nog drie gezondheidsvragen beantwoorden. De oplossing van Koning is om de onderdoorgangen van de hotels op de Vijzelstaat, die de Reguliersdwarsstraat doorkruisen, aan weerszijden te gebruiken als een groot wachtvak. "Ook willen we dat de bezoekers in tijdslots arriveren zodat ze niet allemaal tegelijk komen." Omdat het lastig is in een rij anderhalve meter afstand te houden, stelt Koning voor om een mondkapje te verplichten in de wachtrij.

Inruilen voor een mondkapje Maar de gemeente laat weten de anderhalve meter regel niet zomaar in te kunnen ruilen voor mondkapjes, omdat de overheid het dragen ervan in de openbare ruimte heeft afgeschaft. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de anderhalvemeterregel in de rijen buiten, net als dat bij terrassen het geval is, laat een woordvoerder weten. Dat dat bijna onmogelijk is, bleek in november vorig jaar in de Westerstraat. Negen horecazaken wisten op het nippertje te voorkomen dat ze voor twee weken dicht moesten omdat ze volgens de gemeente onvoldoende gehandhaafd hadden op drukke dagen. Maandag heeft Koning nog een gesprek met de gemeente en hij hoopt dat de feesten door kunnen gaan. "Als we de vergunning niet krijgen, op grond van welke overweging dan ook, dan trekken wij ons terug als ondernemers. Maar dan ontstaat er tijdens de Pride een situatie dat er toch duizenden bezoekers naar de Regulierdwarsstraat komen en hoe ga je het dan handhaven? "

Lees ook Stad Pride gaat dit jaar door, geen botenparade