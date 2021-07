Slachtoffer duizenden euro's lichter na advies van 'bankmedewerker'

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt, geld dat onder valse voorwendselen van een slachtoffer gestolen is, opgenomen te hebben. Het slachtoffer komt uit Amsterdam, de verdachte neemt het geld op bij een pinautomaat in Soest.

AT5

Het slachtoffer wordt op zaterdag 17 oktober gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van een bank. Deze zogenaamde medewerker vertelt dat er iets niet in de haak is met de rekening van het slachtoffer en dat mensen geprobeerd hadden zijn rekening te misbruiken. Het slachtoffer krijgt het advies om zijn dagelijkse limiet te verhogen en vervolgens, het geld dat hij nog op zijn rekening heeft staan, over te maken op een tussenrekening. Als hij dit gedaan heeft wordt de verbinding verbroken.

Quote 'Wees bewust van dit soort oplichting. Het wordt bankhelpdeskoplichting of spoofing genoemd' Marijke stor politie amsterdam

''Wees bewust van dit soort oplichting. Het wordt bankhelpdeskoplichting of spoofing genoemd, waarbij iemand zich dus voordoet als de medewerker van een bank. Medewerkers van banken gaan niet op deze manier te werk, wees dus alert'' zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Kort nadat de verbinding verbroken is krijgt het slachtoffer bericht van zijn échte bank. Een medewerkster vertelt hij opgelicht is. Het geldbedrag dat de man heeft overgemaakt is opgenomen bij een geldautomaat in Soest. Dat wordt gedaan door de man op de beelden.