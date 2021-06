Het Slavernijverleden van Amsterdam: “Waarom zijn excuses voor het slavernijverleden nou zo belangrijk?”

Drie eeuwen lang was Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied. Hoe zie je dit slavernijverleden terug in onze stad? En hoe groot was het aandeel van Amsterdam in de internationale slavenhandel? In aanloop naar Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, kruipen Amsterdamse middelbare scholieren voor AT5 in de huid van journalist om de antwoorden op deze vragen te vinden. In de laatste aflevering onderzoeken leerlingen van de Amsterdamse Mavo naar de periode na de afschaffing van de slavernij. Waarom werden toen wisselbrieven uitgegeven? En moet Amsterdam nu nog zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Eli, Julia en Pien gaan op onderzoek uit.