Stad NL V Leerlingen Bindelmeer College maken standbeeld over slavernij voor Rijksmuseum

Leerlingen van het Bindelmeer College uit Zuidoost hebben de afgelopen acht weken gewerkt aan hun standbeeld voor de tentoonstelling Zwart Goud. Vanaf vandaag, de viering en herdenking van Keti Koti, is het beeld te bewonderen in de Teekenschool, het educatieve centrum van het Rijksmuseum. JoJo Pors van Wij Zijn Amsterdam ging langs in het museum en sprak onder anderen met Samani Agard, een van de jonge kunstenaars.

"Ik vind het beeld geweldig", zegt Samani trots. "Het beeld is 'ons'. Dus daarom ben ik heel blij met het beeld." De tentoonstelling Zwart Goud is onderdeel van het grotere project Look at me Now: onder begeleiding van twee kunstenaars kunnen bezoekers van de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum meewerken aan een beeld van een historisch figuur uit de tentoonstelling. Dat worden tien beelden, Samani en de andere jonge kunstenaars uit Zuidoost hebben het elfde beeld gemaakt.

Ze hadden zelf veel inbreng in hoe het beeld eruit zou komen te zien. "Het beeld is van binnen goud, omdat wij vinden dat mensen van binnen goud waard zijn", vertelt Samani. "Je ziet ook een weegschaal. Die staat voor gerechtigheid. Met het schild beschermt het beeld zich tegen negativiteit. En met het haar vangt het beeld energieën op, daarom staan er ook teksten op."

De middelbare scholieren werden begeleid door de stichting For An Equal Society (FAES). Zij vinden het onder meer belangrijk dat jongeren meer leren over het slavernijverleden. "Als je het vergelijkt met Anne Frank en met de Tweede Wereldoorlog, dat wordt allemaal goed in kaart gebracht", zegt Samantha Everduim-Illidge, directeur programmaontwikkeling van FAES. "Maar het slavernijverleden, de zwarte helden, de verzetsstrijders, die worden best wel onderbelicht ten opzichte van andere geschiedenisverhalen."



"We zijn zwarte mensen", zegt Samani. "En ik vind persoonlijk dat zwarte geschiedenis niet veel te zien is. Dus ik ben blij dat wij zelf wat mogen vertellen over die zwarte geschiedenis. Ja, ik ben trots op wat we gemaakt hebben."



Het beeld is tot en met 31 december te bewonderen in de Teekenschool van het Rijksmuseum.