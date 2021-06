Documentaire over vmbo-leerlingen en hun examenjaar in première in Tuschinski

Een speciale première vandaag in Tuschinksi. Vmbo-leerlingen van het Mediacollege uit Zuid hebben een documentaire gemaakt over zes van hun klasgenoten en hun laatste maanden op de middelbare school, die ook bijzonder waren door corona.

AT5

"Je hoort vaak slechte dingen in het nieuws en nu hadden we zoiets van, laten we een positief signaal geven", vertelt docent Yasin Yaylali. "Eén van de leerlingen zei: ze hebben vooroordelen over het vmbo. Die moeten we weg halen en dat kan je goed met een docu door echt te laten zien wie de kinderen zijn."

Quote "Slecht imago niet terecht. De stad wordt gedragen door vmbo'ers" marjolein moorman - wethouder onderwijs

Het slechte imago wat over het vmbo heen hangt is ook een onderwerp in de documentaire, de leerlingen vertellen er zelf over. "Ik heb soms wel wat vrienden die, als ik zeg dat ik op het vmbo zit, zeggen van: vecht jij veel? Heb je niet goed je best gedaan?" Dat slechte imago is volgens wethouder van Onderwijs, Marjolein Moorman, niet terecht. "Ongeveer de helft van onze kinderen zit op het vmbo en zij maken letterlijk de stad. De stad wordt gedragen door wat de vmbo'ers en de mbo'ers voor onze stad maken."

Op het doek De leerlingen die gevolgd werden zagen zichzelf vandaag op het witte doek in het theater, en dat was best indrukwekkend. "Het was wel een beetje apart, je ziet gewoon je eigen hoofd op een groot beeldscherm. Vooral als je ouder wordt kan je het terug zien, dat lijkt me heel leuk", vertelt één van hen. Een andere leerling die gevolgd was had nog een wijsheid. "Ik vind dat iedereen een goede toekomst kan krijgen met het niveau wat 'ie zelf heeft. Je kan ook naar de universiteit gaan vanaf kader. Misschien duurt het ietsjes langer, maar eindstand kom je er wel."