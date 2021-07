Stad NL V De Straten op bezoek in de Commelinstraat: een straat met twee gezichten.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Commelinstraat in Oost.

"Woon je aan de mooie of lelijke kant?" Die vraag krijgen bewoners van de Commelinstraat vaak te horen. Maar is er eigenlijk wel zo een tweedeling? En hoe is die daar dan gekomen?

Luca mag dan wel domweg gelukkig zijn in Amsterdam Oost, maar hoe zit dat in de Commelinstraat. Hij heeft samen met twee anderen de Buurtgids opgezet om bewoners met elkaar te verbinden. Heeft dat ook gewerkt?

Als het aan Tonnie ligt, valt het wel mee met die tweedeling. Zij streed in de jaren '70 voor het bewaren van niet alleen de Commelinstraat, maar ook voor de gehele Dapperbuurt. Mede dankzij haar is er nog een 'mooie' kant. Met gepaste trots laat ze het poppenhuis dat zij al 50 jaar wilde hebben, en nu eindelijk heeft.

Vita is de verbinding tussen de twee gedeelten van de straat die wordt afgescheiden door de Dapperstraat. Vanuit haar frietkraam houdt zij al meer dan 50 jaar het reilen en zeilen van de straat in de gaten.

Maar hoe staat het er dan voor in de "lelijke" kant? spreken we Jan, die ook hard heeft meegewerkt aan het samenbrengen van de twee kanten. Hij laat met trots hét plantje van de Commelinstraat zien, oftewel het Commelinplantje.