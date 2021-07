OM rekent verdachte illegale abortus nu ook dood van kind aan

Dat werd besloten na bestudering van het sectieonderzoek op de baby. de 49-jarige Van E. wordt verweten van het kopen van abortuspillen en het pushen van abortus plegen tegen zijn acht maanden zwangere 32-jarige vriendin Patricia Oliveira Dos Santos. Het innemen van die pillen heeft gezorgd voor de dood van het kindje.

Dos Santos overleefde de bevalling niet, zij overleed aan bloedingen die werden veroorzaakt door een scheur in haar baarmoeder. Van E. zou hebben nagelaten medische hulp in te schakelen voor zijn vriendin. Ook werd er in het bloed van Dos Santos sporen van cocaïne, ketamine, mdma en alcohol aangetroffen.

"Verdachtmaking klopt niet"

Volgens Van E. zelf klopt het verhaal niet helemaal. Bij een eerdere zitting zei Van E.: "De verdachtmaking klopt niet en er is sprake van een vreselijke tragedie. Patricia was in haar slaap overleden. Ik ben die ochtend in shock en vol verdriet naar het politiebureau gegaan om te vragen om hulp. Maar ik werd vastgezet."

De officier van justitie heeft bij de zitting van donderdagmiddag de tenlastelegging van doodslag aangepast naar zware mishandeling met dood tot gevolg. Het was namelijk volgens de officier niet Van E.'s bedoeling dat zijn vriendin de bevalling niet zou overleven.

Liever een meisje

Bij de eerdere zitting stelde de officier dat de 49-jarige de abortus wilde, omdat uit Whatsappberichten bleek dat hij geen jongen wilde maar een meisje. Van E. houdt vol dat zijn vriendin zelf de abortus wilde en zelf de pillen, drank en drugs nam.