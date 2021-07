NiNsee wil na Amsterdamse excuses snel volgende stap: "Herstel wettelijk verankeren"

"Heel mooi dat ze excuses heeft gemaakt, maar tegelijkertijd ook heel laat. Wat is de follow up van de excuses", zegt Glenda van Duivenvoorde na de herdenking. "Sorry zeggen alleen, dat leer je als kind, dat haalt nog niks uit, er moeten acties bij."



Dat vindt het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden (NiNsee) ook en zoekt daarbij aansluiting bij de speciale commissie die in opdracht van demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren (D66), aan het werk was gegaan en vandaag concludeerde dat na Amsterdam, ook de Staat excuses moet aanbieden.

Eerste stap

"Die wettelijke verankering van excuses, het herstel, reparaties, dat lijkt me eigenlijk de eerste stap", zegt NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer. Daarbij denkt ze niet aan individuele herstelbetalingen, maar aan investeringen in de gemeenschap. "Ik kom vaak in de Bijlmer en ik zie elke dag een stroom mensen vanuit waar dan ook in Nederland naar de grote kantoorgebouwen gaan. Tegelijkertijd is er een groep mensen, ook van Afrikaanse afkomst, die in de Bijlmer leeft. Kinderen, die het best wel moeilijk hebben."



Diversiteits-wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zegt die handschoen te gaan oppakken: "De consequentie is dat de burgemeester vandaag excuses heeft gemaakt en dat we met elkaar gaan kijken hoe we met de doorwerking van dit verleden aan de slag kunnen. Dat is denk ik een hele belangrijke vervolgstap voor de rest van het jaar."