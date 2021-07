Wat betekenen de Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden?

Esajas is als Amsterdammer met Surinaamse roots trots dat Amsterdam als eerste stad in Nederland officiële excuses heeft aangeboden. Maar nu moet er ook worden doorgepakt zegt Esajas, mede-oprichter van The Black Archives. Zo wil hij van 1 juli een nationale vrije dag maken. "Ook willen we officiële excuses van de nationale regering. We hopen dat de boodschap aankomt, en dat het ook daadwerkelijk een nationale vrije dag wordt."

Herstelbetalingen

De kans bestaat dat nazaten de excuses zullen aangrijpen voor genoegdoening, en met juridische claims komen. Maar volgens historicus Karwan Fatah-Black hoeft Amsterdam zich daar weinig zorgen over te maken. "Als er terechte schadeclaims zijn, dan kan dat naar een rechter toe. Maar als het specifiek gaat over slavernij, zijn er nooit financiële herstelbetalingen geweest. Ook in andere delen van de wereld niet."

Over eventuele herstelbetalingen moet het nu ook niet gaan, zegt Esajas. Het moet gaan over erkenning, en over verandering. Daarom hebben verschillende zwarte organisaties het Zwart Manifest opgesteld. "Want je ziet dat de erfenis van het koloniale slavernijverleden zichtbaar is in de vorm van racisme in het onderwijs, op de arbeidsmarkt. Het etnisch profileren door de politie. Dus we hebben op verschillende vlakken voorstellen gedaan waarin geïnvesteerd kan worden, zodat er gezorgd kan worden voor herstel, en gelijkwaardigheid."