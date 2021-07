Nieuwezijdse Voorburgwal wordt opgeknapt: "Fijn dat de binnenstad een facelift krijgt"

Begin dit jaar zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal begonnen. Het gaat om het deel van het Paleis op de Dam tot en met het Koningsplein. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden en we zien dat de vernieuwing hier en daar al zichtbaar wordt.

"De werkzaamheden hebben wel een grote impact op de buurt", geeft Rinkel toe. En daar zijn bewoners en voorbijgangers die we spreken het mee eens. ''Overal waar je kijkt wordt er wel aan de weg gewerkt. Het duurt lang en het is veel. Maar als er iets moois uitkomt dan is het goed'', vertelt een dame die langs loopt. Een man op het terras is ook blij met de vernieuwing. ''Fijn dat de binnenstad een facelift krijgt.''

Werken in binnenstad grote uitdaging

Eén van de voorbijgangers vraagt zich af hoe het is om midden in het drukke centrum van Amsterdam te werken. "Werken in de binnendstad is altijd een uitdaging. Dat komt onder andere door de vele kabels en leidingen die in de grond liggen. We weten niet altijd wat er ligt en we moeten er wel in de graven", antwoordt Rinkel. Ook de beperkte ruimte voor het werk maakt het project complex. "We willen alles bereikbaar houden op een klein stukje met veel mensen."

Omdat het project meerdere plekken in de stad betreft zijn er verschillende omleidingen in de stad, legt Rinkel uit. ''Waar mogelijk wordt het verkeer langs het werk geleid, anders gelden er omleidingsroutes.''



De werkzaamheden op de Nieuwezijds Voorburgwal duren nog tot de zomer van 2022.