Rapper Baas B over zijn burn-out: "Je zit in een achtbaan en je voelt je steeds ongelukkiger worden"

Rapper Baas B kende met Lange Frans enorm veel succes. Het rapduo stond voor uitverkochte zalen en scoorde hit na hit. Ondanks alle roem en aandacht was Baas B niet gelukkig. In 2009 besloot hij vanwege een burn-out te stoppen. Nu komt hij na ruim 12 jaar weer terug als solist. Boutaina Afallah van Wij Zijn Amsterdam is benieuwd naar zijn verhaal en gaat daarom langs bij de Amsterdamse Baas B.

Quote “Genieten was er niet echt meer bij. Ik deed elke keer letterlijk hetzelfde liedje en ging weer naar huis” Bart zeilstra, rapper

We spreken Baas B., ook wel bekend als Bart Zeilstra, op het Museumplein. Op deze plek trad hij in 2005 op met de nummer 1-hit ‘Het land van’. “Vanaf mijn vijftiende was ik bezig met muziek en het was mijn droom om succes te krijgen. Dan is het geweldig om te zien dat mensen warm worden van onze muziek en dat ze applaudisseren.”

Quote “Als ik thuis was voelde ik me onrustig en als ik buiten was voelde ik me bekeken” bart zeilstra - rapper

Bart voelde al lange tijd dat het niet goed ging met hem. Maar ondanks het stemmetje in zijn hoofd, besloot hij toch door te gaan: “Je stapt ook niet zomaar uit zoiets moois. Het was ook mijn droom”, zegt Bart. Hij ging door met optreden, maar zijn mentale klachten werden steeds erger. “Als ik thuis was voelde ik me onrustig en als ik buiten was voelde ik me weer bekeken. Genieten was er niet meer bij. Ik deed elke keer hetzelfde liedje en ging weer naar huis." In 2009 besloot hij toch te kiezen voor zijn gezondheid en stopte met optreden.“Het was heel eng. Ik wist niet wat ik wilde gaan doen, want muziek was nog steeds mijn passie”, vertelt Bart. Ondanks zijn burn-out bleef Bart niet stilzitten. Hij pakte zijn studie psychologie weer op, ging weer op voetbal en bleef thuis muziek maken. “Zo vond ik mezelf weer een beetje terug”, zegt Bart. Het rappen heeft hij nooit volledig losgelaten, want na zijn studie gaf Bart ook rapworkshops aan jongeren met psychische problemen bij stichting “Wij zijn BROER!”. Maar Bart wilde meer betekenen voor deze jongeren: “Ik dacht: ik heb ook een diploma psychologie, dus ik kan meer doen. Toen ben ik daar twee jaar aan de slag gegaan als psycholoog.”

Quote “Mocht ik merken dat het niet lekker gaat, dan trek ik aan de bel en vraag ik hulp" bart zeilsta, rapper

Na jaren afstand te hebben gedaan van het grote podium, is het toch weer bij Bart gaan kriebelen. “Twee jaar geleden kreeg ik weer contact met mijn jeugdvriend Lange Frans en stonden we samen op het podium. En dat was zo leuk. Met die ervaring dacht ik: fuck it, ik ga weer voor mijn passie.” En vanuit die passie ontstond zijn eerste album als solist: “Die goede nieuwe tijd.” Ondanks zijn eerdere burn-out durft Bart toch weer op te treden. “Mocht ik merken dat het niet lekker gaat, dan trek ik aan de bel en vraag ik hulp. Maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Die negatieve gedachtes zijn er niet meer.” Bart heeft ook nog een tip aan jongeren die kampen met mentale problemen: “Vraag hulp, want het is niet erg. Iedereen heeft zijn shit. Als je het deelt, kan iemand jou juist helpen.”