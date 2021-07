Coronavaccin nu ook voor jongeren vanaf 12 jaar: ''Handig voor vakantie''

Volgens de GGD kan het vaccineren van jongeren ook een opleving in het najaar voorkomen. De meningen over het mogelijk vaccineren waren verdeeld onder de jongeren. "Ja, ik denk het wel", vertelt een meisje. "Nee, want Janssen is op", vertelt een jongen. "Ik denk dat ik het niet perse nodig heb", vertelt een andere scholier.

Jongeren die zich wel willen laten vaccineren hebben verschillende motivaties daarvoor. "Puur voor de privileges. Ik wil gewoon op vakantie kunnen en uitgaan zonder steeds die PCR-testen", zegt een jongen. "Voor mijn veiligheid en die van anderen", vertelt iemand anders.

Vandaag kunnen eerst de jongeren uit 2004 een afspraak maken met de GGD. De dagen erna kunnen de 16- en 15-jarigen telefonisch of via internet een prikdatum vastleggen. En zo verder.