Eindelijk hulp voor laatste zandwolfsmelk: 'Amsterdam moet plantje beschermen'

De zandwolfsmelk is zeldzaam, zo zeldzaam dat er in de hoofdstad nog maar eentje in het wild groeit. De enkele overlever staat op het Stenen Hoofd aan het IJ. Waar eerder nog een tiental planten het leven lieten toen een horeca-exploitant er een strandtent overheen liet bouwen. Maar er is hoop nu de gemeente, nadat er werd gedreigd met een dwangsom, eindelijk is overgegaan op de bescherming van de plant. Ook een kolonie van broedende oeverzwaluwen op het Stenen Hoofd wordt - na ingrijpen door de provincie - nu wel beschermd.