Studenten eisen dat DUWO haast maakt met brandmelders op Campus Uilenstede

Geen brandmelders maar loeiende sirenes van de brandweer zorgden ervoor dat studenten vorige week nog net op tijd konden vluchten voor de brand in hun trappenhuis op Campus Uilenstede in Amstelveen. Na een eerdere brand op 6 februari beloofde beheerder DUWO snel rookmelders te plaatsen. De studenten zijn boos dat rookmelders nog steeds niet geplaatst zijn en eisen dat DUWO meer haar best doet.

Op 26 juni om half vijf ‘s ochtends vatte een bankstel vlam in het trappenhuis op de twaalfde verdieping van één van de negen woontorens op Uilenstede. Laura Borgdorff sliep een etage lager en werd gewaarschuwd door een medebewoner, die wakker was geworden van de sirenes. “Er was al veel rook op onze etage, de brand was denk ik al twintig minuten bezig”, vertelt ze geschrokken. “Voor hetzelfde geld waren we helemaal niet meer wakker geworden. Dit had gewoon heel simpel voorkomen kunnen worden als er rookmelders waren geplaatst. Maar die hebben we nog steeds niet”, vertelt medebewoner Roel Gaal die ook in de flat woont.

AT5

Beheerder DUWO is al sinds april bezig met rookmelders op te hangen en brandwerende deuren te plaatsen in het 3400 appartementen tellende studentencomplex. “We hebben het over een hele grote operatie en er wordt heel hard gewerkt om het allemaal voor 1 september voor elkaar te hebben”, vertelt DUWO-bestuurder Heleen de Vreeze. Op schema Coördinator Gijs Verheul laat in een andere flat zien hoe hard er gewerkt wordt. “De mannen doen ongeveer 20 deuren per dag. Maar ze moeten er nog meer dan duizend doen”, laat hij weten. Ook het ophangen van de rookmelders is meer werk dan alleen een schroefje boren. “De studenten moeten thuis zijn, er moeten afspraken gemaakt worden, dat kost allemaal tijd”, vertelt Verheul. Toch loopt de hele operatie nog op schema.

Quote “Als ik DUWO-bestuurder was, zou ik niet slapen totdat de rookmelders zijn geïnstalleerd” Herbert Raat, wethouder Amstelveen

De studenten krijgen bijval van wethouder Herbert Raat. Hij heeft na de eerste brand in februari een moreel appel gedaan op DUWO om in elke studentenkamer een rookmelder op te hangen vóór het begin van nieuwe collegejaar. In april is DUWO hiermee begonnen. Wethouder Raat wil nu dat DUWO het installeren van installeren van rookmelders versnelt. “Heb geen 9 tot 5 mentaliteit en werk ook in de weekenden door is mijn advies. Als het ergens in Amstelveen belangrijk is dat er rookmelders aanwezig zijn, dan is het bij de studenten op Uilenstede. Als ik DUWO-bestuurder was, zou ik niet slapen totdat de rookmelders zijn geïnstalleerd”, laat de wethouder in een schriftelijke verklaring weten.

DWat over is van de bank in het trappenhuis waarmee de brand begon - NH Nieuws