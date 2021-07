Cel- en taakstraf voor man die met hamer op hoofd van ex sloeg

Een 29-jarige man is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, omdat hij twee jaar geleden zijn ex-vriendin op straat mishandelde met een hamer. Ook krijgt hij een taakstraf van 240 uur en moet hij haar een schadevergoeding betalen.

Het incident vond in juni 2019 plaats in de Heemstedestraat. De vrouw hield drie hoofdwonden over aan het incident. Volgens de rechtbank mag de man van geluk spreken dat zijn hamerslagen niet fataal bleken.

Verweer

De man verklaarde dat hij de hamer van de vrouw afpakte toen zij hem aanviel. Maar uit getuigenverklaringen blijkt volgens de rechtbank dat hij toch echt zelf de aanvaller was.

Hij moet verder een schadevergoeding van ruim 3.100 euro betalen aan het slachtoffer.