Studentenunie blij met kritisch rapport AMFI, maar vindt het niet diepgaand genoeg: "Problematiek was beleid"

De Amsterdamse studentenunie ASVA is blij met het kritische rapport over de wantoestanden bij mode-opleiding AMFI, maar is ook van mening dat het onderzoek diepgaander had gekund. "De problematiek die nu naar boven komt heeft niet per ongeluk plaatsgevonden, het was beleid."

Dat stelt de ASVA in een reactie op het rapport, dat eerder deze week verscheen. Het bevestigde het beeld dat naar voren kwam uit onderzoek van AT5 en NH Nieuws dat er sprake is van intimidatie, extreem hoge werkdruk en docenten die erop gericht zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten te breken. AMFI reageerde op het rapport door aan te geven alle aanbevelingen over te nemen.

Beleid

De studentenunie onderschrijft de bevindingen en is blij met de reactie van AMFI, maar de unie heeft ook kritiek. “Het is een goed teken dat AMFI nu toe heeft gegeven aan het leed wat zoveel studenten is

aangedaan en openstaat voor verbetering,” zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. “Maar de problematiek die nu naar boven komt heeft niet per ongeluk plaatsgevonden, het was beleid. Met als doel grote namen in de mode-industrie voort te brengen, werden studenten, zeker bij Design, systematisch afgebeuld.”

Taal

Verder vreest het ANVA dat het rapport nog niet diepgaand genoeg is om de schrijnende situatie bij

AMFI compleet bloot te leggen. “Het rapport is compleet in het Nederlands gepubliceerd, terwijl er veel studenten bij AMFI rondlopen die geen Nederlands spreken. Studenten uit het buitenland hebben bij ons veelal aangegeven dat hun problematiek nog complexer werd door het ontbreken van een vangnet van bijvoorbeeld familie. We vrezen dat de internationale studenten in dit rapport over het hoofd zijn gezien, terwijl zij juist een bijzonder kwetsbare groep vormen."