Bestuurder van elektrische step gewond na aanrijding met scooter

Op de IJdoornlaan in Noord is zojuist de bestuurder van een elektrische step gewond geraakt. Dat gebeurde na een aanrijding met een scooter.

Een jongen op een step kwam op het zebrapad in botsing met de scooter. De bestuurder van de elektrische step raakte hierbij gewond aan zijn hoofd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. "Ik denk dat het ging om een illegale elektrische step", vertelt een omstander aan AT5. "Het gaat om mij om een 7-jarig jongentje."

Een zevenjarig jongetje is vanavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Amsterdam noord Nieuwendam. Het kind stak op een elektrische step die in Nederland op de openbare weg verboden zijn vanaf de Limmenstraat de voetgangersoversteekplaats (VOP)over in de richting van de Beverwijkstraat. Een van links komende maaltijdbezorger een 17-jarige jongen op een elektrische bromfietsscooter had het kind te laat in de gaten waarna er een noodstop en een aanrijding volgde.

De volledige weg is afgezet voor onderzoek.