Overmars is duidelijk: "Dusan Tadic is niet te koop, kansloos"

Overmars is op de hoogte van de concrete belangstelling van AC Milan, maar Tadic zal gewoon in Amsterdam actief blijven. "Hij is zo belangrijk voor de club, in meerdere facetten. Hij is het cement tussen de stenen. Het is dus een duidelijke 'nee' van onze kant, hij is niet te koop", aldus Overmars. Onder meer transferexpert Gianluca Di Marzio meldde zaterdag al dat Milan aast op Tadic.

Tadic heeft bij Ajax een contract tot medio 2026. Afgelopen seizoen was hij goed voor liefst 22 doelpunten en 26 assists voor de Amsterdammers. In 149 officiële wedstrijden voor Ajax scoorde Tadic 76 keer en leverde hij 70 assists.