7 van 11 huizen in woonblok verkamerd of gesplitst: "Buurvrouw is gevlucht naar Badhoevedorp"

Bewoners van de Valutabuurt in Osdorp zijn de verkamering en splitsing van huizen zat en stappen morgen naar de rechter. Er zijn zóveel eengezinswoningen opgekocht door beleggers dat de buurt eronder begint te lijden, zo stellen buurtbewoners.

Eerst is er overlast van de intensieve verbouwingen. Ieder opgekocht pand wordt van binnen vrijwel volledig gesloopt en opnieuw ingedeeld. Daarna is er vaak overlast van de nieuwe bewoners, zo is de klacht. De oude bewoners kunnen geen kant op. Of vluchten in een enkel geval zelfs naar Badhoevedorp. De zaak die morgen dient, gaat over een woning aan de Valutaboulevard. De eengezinswoning is de afgelopen tijd verbouwd tot meergezinswoning, per huis 38 vierkante meter, inclusief keuken en badkamer. Splitsing ongedaan maken Een buurvrouw begon de rechtszaak, maar gaat niet meer meemaken dat de zaak ook echt behandeld wordt; zij kon de overlast niet meer aan en is gevlucht naar Badhoevedorp. Buurtgenoot Liesbeth Schreiner heeft het van haar overgenomen. Doel is de splitsing ongedaan te maken. Alleen al in stadsdeel Nieuw-West werden afgelopen jaar 57 vergunningen aangevraagd en afgegeven voor woningvorming. Stadsbreed gaf de gemeente de afgelopen vijfenhalf jaar maar liefst 1168 vergunningen af. Stadsdeel West spant de kroon met 543 verleende vergunningen voor woningvorming. Het lijkt erop dat veel vastgoedbeleggers voor woningvorming kiezen, nadat de gemeente de regels voor verkamering heeft aangescherpt. Opgekocht door 247 eigenaren Eén van de huizen in de Valutabuurt is opgekocht door 247 eigenaren. Via een website konden ze zich inschrijven en met crowdfunding het aankoopbedrag bij elkaar leggen. Iedere eigenaar krijgt een mooi rendement voorgespiegeld, vertelt Schreiner. "Mooier dan wat je tegenwoordig aan rente op je spaarrekening krijgt." Deze eengezinswoning gaat volgens haar ook omgebouwd worden tot vier volwaardige kleine appartementen, die per maand 1500 euro moeten kosten.

Het verschil tussen woningvorming en verkamering:



Bij woningvorming wordt een woning in juridische zin gesplitst in meerdere appartementen. Ieder appartement heeft een eigen huisnummer, opgang, toilet, badkamer en keuken. Het is vrijwel onmogelijk om dit ongedaan te maken en een dergelijke woning weer in de originele staat terug te brengen. Bij verkamering heeft een eigenaar slechts vergunning nodig van de gemeente om een woning te vertimmeren tot meerdere kamers. Het grote verschil met woningvorming is dat het voor de gemeente veel makkelijker is om eventueel een einde te maken aan de verkamering. De woning is namelijk niet gesplitst in juridische zin.

De gemeente heeft al geprobeerd woningvorming in te dammen door de regels aan te scherpen. Tot 1 januari was woningvorming toegestaan bij huizen vanaf 40 vierkante meter. Die konden dan gesplitst worden in meerdere woningen van minimaal 18 vierkante meter. Aantal vergunningsaanvragen gedaald Binnen de nieuwe regels is woningvorming niet toegestaan bij appartementen tot 100 m2 en eengezinswoningen tot 200 m2. Na deze aanscherping is volgens de gemeente een daling in het aantal vergunningsaanvragen voor woningvorming waar te nemen (gemiddeld negen per maand). Maar vlak voordat het nieuwe beleid van kracht werd, hebben slimme vastgoedbeleggers nog even snel 683 vergunningen weten te krijgen voor woningvorming, zo bleek uit eerder onderstaand verhaal dat AT5 en NH Nieuws maakten. Ter vergelijking: dit jaar zijn tot nu toe maar 19 vergunningen voor woningvorming afgegeven. Liesbeth Schreiner denkt dat juist die last minute vergunningsaanvragen geen stand zullen houden in de rechtbank.

