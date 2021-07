Bezet kantoor pensioenfonds op Zuidas door politie ontruimd

Een stuk of 20 actievoerders van Extinction Rebellion zijn vanmorgen een kantoor van pensioenfonds ABP op het Gustav Mahlerplein op de Zuidas binnen gevallen. Een paar uur later, rond 10.30 uur, heeft de politie de lobby ontruimd en zijn de actievoerders het kantoor uitgezet en aangehouden op verdenking van huisvredebreuk.

De actievoerders, onder wie leraren en ambtenaren, eisen dat hun pensioenfonds ABP per direct stopt met de investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven. Het gaat volgens de actievoerders om minimaal 15 miljard dat het ABP heeft belegd in de fossiele industrie. “We blijven hier tot onze eis is ingewilligd. Er is geen tijd meer.”

De actievoerders staan met spandoeken met teksten als 'Stuur fossielen met pensoen'.

Een van de actievoerders is universitair hoofddocent en ABP-pensioendeelnemer Petra Verdonk. “We hebben geen behoefte aan loze woorden of nieuwe beleidsstukken, we willen dat ABP vandaag nog divesteert. Dat is wat er nodig is om de aarde leefbaar te houden. We gaan hier niet weg voordat het ABP onze miljarden uit fossiel heeft gehaald.”