Vragen over de coronavaccinatie worden beantwoord in Zuidoost: "Waarom zou ik het vaccin gaan halen?"

Amsterdammers hebben nog altijd veel vragen over de coronavaccinatie. In het programma Vaccinatie Vragen beantwoordt GGD arts Katja van Ewijk deze vragen. In de eerste aflevering spreekt zij Zuidoostbewoners in de Amsterdamse Poort.

Hoe weet ik welke vaccinatie het beste bij mij past? Hoe lang ben ik immuun na de vaccinatie? En waarom zou ik me laten inenten? Zomaar een greep uit de vragen die Amsterdammers hebben over de coronavaccinatie.

Bronnen checken

Een vrouw die we spreken in de Amsterdamse Poort vraagt zich af welke informatie op internet nog betrouwbaar is. Arts GGD van Ewijk legt uit dat je goed naar de bron moet kijken om erachter te komen of informatie te vertrouwen is. ‘’Als je twijfelt over de echtheid van de informatie, zoek dan contact op met je huisarts of bel GGD Amsterdam voor uitleg.’’

Een jonge vrouw vraagt zich af waarom zij het vaccin zou moeten halen omdat corona volgens haar niet meer dan een griepje is. ‘’Voor sommigen is Corona niet meer dan een verkoudheid of milde griep, maar ook jongeren kunnen ziek worden,’’ legt van Ewijk uit. ‘’Door je te vaccineren, voorkom je ernstige ziekte en ook heel belangrijk: je voorkomt dat je corona overdraagt aan anderen.’’