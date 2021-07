SP-fractievoorzitter Flentge over aftreden Ivens: "Pijnlijk voor alle betrokkenen"

Het nieuws over het aftreden van 'hun' wethouder Laurens Ivens wegens grensoverschrijdend gedrag is ook bij de Amsterdamse SP ingeslagen als een bom. Fractievoorzitter Erik Flentge noemt het "pijnlijk voor alle betrokkenen".

Het meest pijnlijk is het voor degenen die melding van Ivens' gedrag hebben moeten doen, benadrukt Flentge. "Mijn gedachten gaan uit naar hen. Ik hoop dat er goede nazorg voor hen wordt geregeld."

"Verder is het ook uitermate pijnlijk voor de heer Ivens zelf. Maar ook voor alle betrokkenen, direct of indirect."

Consequenties

Flentge noemt het besluit van Ivens om op te stappen 'het enige juiste antwoord'. "Op het moment dat je dat soort verwijten krijgt, is het enige juiste antwoord om op te stappen en je politieke consequenties te trekken.”

Over wat de consequenties zijn voor het college wil Flentge nog niet speculeren. “Het nieuws is zo vers, de reacties druppelen nog binnen. Het is nog te vroeg nu. Ik vind het niet gewenst om daar al over te speculeren. Dat gaat wel komen, in de komende uren en dagen."