Nieuwe locatie kinderdagverblijf plotseling afgeblazen: "In het ergste geval staan er 200 kinderen op straat"

Kinderdagverblijf De Kleine Wereld aan de Plantage Middenlaan dreigt te verdwijnen. Het kinderdagverblijf moet 1 januari volgend jaar weg uit het huidige pand. Dat leek geen probleem omdat ze even verderop in de straat een nieuwe locatie hadden gevonden. Volgens het kinderdagverblijf was er zelfs overeenstemming met de eigenaar van dat pand: Syntrus Achmea. Maar de investeerder liet afgelopen mei opeens weten dat de peuters tóch niet welkom zijn.

Al snel werd er een nieuwe locatie gevonden. Schuin tegenover het pand zit De Nieuwe Sint Jacob, een seniorencomplex dat momenteel grondig wordt gerenoveerd. Directeur van het kinderdagverblijf Sabine van de Wiel: "Daar waren we heel blij mee, ook al waren we liever hier gebleven. Want dit is ook een prachtige locatie. Maar helaas zijn we hier al weggedrukt."

De Kleine Wereld zit al sinds 2008 in het kleurrijke pand aan de Plantage Middenlaan. Het pand was eerst in handen van woningcorporatie Ymere, maar die verkocht het aan een vastgoedinvesteerder. Die wil er een hotel van maken, en dus moet het kinderdagverblijf wijken.

Van de Wiel zegt dat ze al in 2018 in gesprek was met de eigenaar van De Nieuwe Sint Jacob, investeerder Syntrus Achmea. "We hadden goede, voortvarende gesprekken. We waren al heel ver. We hadden tekeningen gemaakt, er veel tijd en energie ingestoken. Er lag al een concept van een huurovereenkomst."

Maar afgelopen mei haakt Syntrus Achmea opeens af. Volgens Van de Wiel schrok de investeerder toch wel van de hoeveelheid buitenruimte die het kinderdagverblijf zou krijgen.

"Ze zeggen dat ze bang zijn voor geluidsoverlast, waardoor de woningen minder aantrekkelijk worden. Als ze dat nou meteen in 2018 hadden gezegd, had ik mijn zoektocht in deze buurt voortgezet. Maar toen het erop leek dat we geherhuisvest zouden worden in De Nieuwe Sint Jacob, ben ik ook gestopt met zoeken. En nu trekken zij die stekker eruit. En dus heb ik echt een probleem, het is vijf voor twaalf."