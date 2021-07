Bouw Woon Leef podcast over de Omgevingsvisie: ‘’Koppen bij elkaar en zorgen dat de bouw op gang komt’’

Hoe en waar lossen we de schreeuwende woningnood op? Hoe richten we de omgeving toekomstbestendig in en wie moeten daarin een rol pakken? In deze aflevering van de Bouw Woon Leef podcast over de Omgevingsvisie gaat het over hoe de ruimtelijke indeling van onze omgeving er in de toekomst uit moet zien en spreekt Susanne Heering met haar gasten over wooncoöperaties, het creëren van grootstedelijke stadskernen en nog veel meer onderwerpen.