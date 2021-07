Bewoners Wallen blij met komst 3D-geprinte brug: 'Ik vind het een heel spannend ding'

De 3D-geprinte brug bij de Stoofsteeg op de Wallen werd begin 2019 verwacht, maar is nu dan eindelijk geplaatst. De noodbrug die eerder op die plek stond, werd in november vorig jaar al weggehaald. Hierdoor moesten buurtbewoners en ondernemers een half jaar omlopen.

Deze 3D-geprinte brug zal er ongeveer twee jaar blijven. Dit totdat de oude brug hersteld is. Omwonenden zijn positief over de komst van de tijdelijke 3D-brug. "Ik vind het heel leuk dat hij er eindelijk is, want we zitten er al heel lang op te wachten", vertelt een buurtbewoner. "Dat hij twee jaar blijft liggen is een geruststelling voor de bewoners die hem lelijk vinden, maar ik vind het een prachtig ding."

Een andere buurtbewoner zegt vooral blij te zijn dat er weer een brug is. "Vooral voor de mensen die hier heel erg om moesten lopen. Oude mensen die boodschappen gingen doen liepen een kilometer om. Nu kunnen ze weer terug via de brug. Hoop ik."

Voorlopig moeten de omwonenden inderdaad nog even omlopen, want de 3D-brug is nog niet in gebruik. Dat zien ook de buurtbewoners. "Volgens mij past hij niet helemaal, kijk maar", wijst een buurtbewoner aan. "Als je daar op moet met je rollator, dan moet je wel een sprongetje maken." Toch denkt ook hij dat dit wel goed zal komen. "Maar ik vind het een heel spannend ding."