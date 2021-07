Liveblog: Advocaten kroongetuige Nabil B. bezochten Peter R. de Vries in ziekenhuis

Naar aanleiding van de aanslag op Peter R. de Vries heeft een groep van 'bezorgde en betrokken burgers' vanmiddag 4000 witte rozen neergelegd op de Dam. Bij de rozen is een bord geplaatst waarop staat dat de aanslag een aanval is op de rol van De Vries in het Marengoproces, waarin onder meer vermeend topcrimineel Ridouan Taghi terechtstaat.

"Mark en Ferd, Peter vecht voor zijn leven, benoem de echte pijn! Dit zijn de consequenties van de inzet van de kroongetuige in het Marengoproces", zo staat er te lezen. "Ere wie were toekomt. Peter, houd vol!" De Vries is de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het proces.

Een familielid van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft in een verklaring haar steun uitgesproken voor de bloemenactie op de Dam.