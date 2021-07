Liveblog: Bloemenzee blijft groeien, Westerkerk staat stil bij aanslag

Er zijn beelden opgedoken van de politieinval in het huis van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries. Te zien is hoe agenten in kogelwerende vesten een woning in het Gelderse Maurik binnenvallen, meldt De Gelderlander. Volgens ooggetuigen kwamen er in de nacht van dinsdag op woensdag zeker vijf onopvallende politiewagens de straat ingereden.