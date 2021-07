Liveblog: Bloemenzee in Lange Leidsedwarsstraat zwelt verder aan

"We hoopten allemaal op een soort wonder, het zou ook wel bij hem hebben gepast, maar iedereen hield zijn hart vast. Helaas is gebeurd wat iedereen al vreesde. Dat is pijnlijk en een verlies voor ons als land."

Hij vervolgt: "Het was iemand die vocht voor rechtvaardigheid. Vocht voor oplossingen. Vocht voor daden niet onbestraft te laten. Tegen heilige huisjes aanschopte. Ook tegen de autoriteiten. Dat soms op een manier deed dat ook nog eens hele vermakelijke televisie opleverde. Dat zijn allemaal wel zaken die ik ga missen."