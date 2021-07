Liveblog: 'Delano G. werd 150.000 euro beloofd voor aanslag op Peter R. de Vries'

Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces, heeft vanochtend een oproep gedaan om te doneren voor de stichting die Peter R. de Vries opzette voor het oplossen van coldcases. Het doel is om een miljoen euro tipgeld via crowdfunding op te halen om de verdwijning van Tanja Groen na zo'n 28 jaar op te lossen.

"Ik ken Peter R. De Vries al ruim 30 jaar en als ik iets weet dan is het dat hij geen medelijden wil maar nu zou zeggen: get the job done. Hoe mooi zou het zijn als hij wakker wordt en wij kunnen vertellen dat de 1 miljoen tipgeld voor Tanja Groen binnen is", schrijft de advocaat op Twitter.