Liveblog: Eén verdachte aanslag Peter R. de Vries vrijgelaten, twee anderen blijven vastzitten

Het OLVG heeft bekend gemaakt dat het bericht van een medewerker over het overlijden van Peter R. de Vries nep is. "Er circuleren geruchten op sociale media dat een medewerker van OLVG online informatie over de heer de Vries zou hebben gedeeld. Naar alle waarschijnlijkheid is dit bericht nep. De gegevens die bij het bericht staan, zijn niet te herleiden naar een medewerker van OLVG", laat het ziekenhuis in een statement weten.