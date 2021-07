Liveblog: Kinderen De Vries plaatsen paginagrote rouwadvertentie in landelijke kranten

De vliegtuigen slepen banners met een eerbetoon aan de overleden misdaadverslaggever Peter R. De Vries voort. Op de andere tekst staat: "RIP Peter, Courage en Freedom"."On bended knee is no way to be free", staat op de kuit van De Vries getatoeëerd. "Het wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn. Dat niemand ons kan overheersen. Dat wil zeggen dat we nooit ever, never iemands slaaf zijn", vertelde de misdaadverslaggever tijdens een speech in 2016 over zijn tatoeage.