Liveblog: rij tot voorbij Frederiksplein voor afscheid De Vries

In stilte wordt er door het publiek in Carré afscheid genomen van Peter R. de Vries. Achter de kist is een groot portret te zien. Naast de kist, die bezaaid is met rozen, staat het Ajax-shirt van Nicky Verstappen. De Vries was erg begaan met die moordzaak, het shirt hing op het kantoor van hem.

Advocaat Peter Schouten, die De Vries ruim dertig jaar heeft gekend, is in het theater aanwezig.