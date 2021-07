Liveblog: Verdachten aanslag Peter R. de Vries vandaag voorgeleid

De 21-jarige Delano G., een van de twee verdachten van de aanslag op De Vries, deed volgens De Gelderlander in 2013 mee aan So You Think You Can Dance The Next Generation. hij viel toen af voor de finale. De krant deed een rondje in Tiel, waar de nu in Rotterdam woonachtige G. zou zijn opgegroeid. Oude vrienden zouden hem langzaam hebben zien afglijden in het criminele milieu, schrijft de krant.