Liveblog: Verdachten moord Peter R. de Vries maandag voor rechter

De twee mannen die zijn opgepakt na de aanslag op Peter R. de Vries zullen aankomende maandag voor de raadkamer van de rechtbank Amsterdam verschijnen. "Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aanklacht gewijzigd van poging tot moord in moord, omdat De Vries gister is bezweken aan zijn verwondingen", laat een woordvoerder van het OM weten aan AT5. Drie rechters buigen zich bij deze gelegenheid onder meer over de verlenging van het voorarrest van de verdachten. De uitkomst van de raadkamer wordt pas dinsdag bekend.

De verdachten zijn de 21-jarige Delano G. en de 35-jarige Kamil E. Delano G. wordt gezien als de vermoedelijke schutter, Kamil E. zou de vluchtauto hebben bestuurd. Beide hebben in het verleden al te maken gehad met justitie: G. zat op zijn 17e in jeugddetentie, terwijl er voor E. een arrestatiebevel in zijn thuisland Polen zou liggen.