Liveblog: 'Vermoedelijke schutter is rapper Delano G.'

Volgens RTL-directeur Peter van der Vorst vecht Peter R. de Vries nog altijd voor zijn leven. Dat liet hij weten in het programma RTL Boulevard, waar De Vries gisteren te gast was voor hij werd neergeschoten. We bidden met z'n allen voor een wonder", zei hij verder. Er is professionele hulp ingeschakeld voor de medewerkers van het programma. Volgens hem was er geen twijfel of de uitzending van vanavond wel door moest gaan. "Maar we zijn nu zelf onderdeel van het nieuws."