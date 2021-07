Liveblog: Westerkerk vandaag geopend voor mensen die De Vries willen herdenken

De Westerkerk is vandaag van 11.00 uur tot 15.00 uur speciaal geopend voor mensen die een moment van stilte en bezinning zoeken of een kaars willen aansteken voor Peter R. de Vries. "We voelen ons deze keer in het bijzonder verbonden met de dierbaren van Peter R. de Vries", schrijft de kerk op de website. Een week eerder kwamen al tientallen mensen naar de kerk in Amsterdam om stil te staan bij de aanslag op De Vries. Ze staken kaarsjes aan, lieten een bericht voor De Vries achter, of namen plaats op een van de stoelen om te luisteren naar orgelmuziek.