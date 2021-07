Halsema: Peter R. de Vries is zwaargewond en vecht voor zijn leven

''Dames en heren. Zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. We weten alleen dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven. Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, familie en vrienden. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held, een zeldzaam moedige journalist, onvermoeibaar en op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest'', zei Halsema.

Volgens de burgemeester komt Peter R. de Vries op voor mensen in nood en "voor de ouders van een vermoord kind of voor mensen die onterecht zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar. Vandaag blijkt de gerechtigheid in ons land ook ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd."

Dankzij informatie van omstanders en camerabeelden had de politie snel zicht op de vluchtauto. Twee verdachten zijn vervolgens aangehouden op de A4 bij Leidschendam, nadat hun auto door de politie werd klemgereden. Onder hen is vermoedelijk de schutter.Hij voldoet aan het vrijgegeven signalement. De derde verdachte werd aangehouden in Oost.

