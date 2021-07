Aantal besmettingen de afgelopen week gestegen met 145 procent

Het aantal Amsterdammers dat positief is getest op het coronavirus ten aanzien van de week daarvoor is flink gestegen. De afgelopen week was de stijging ruim 145 procent, dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de GGD.

Binnen Amsterdam nam het aantal meldingen toe in alle stadsdelen. Zuid en West bevonden zich binnen het risiconiveau ‘ernstig’, dat is wanneer er meer dan 100 positieve testen zijn per 100 duizend inwoners. De andere stadsdelen zaten binnen het risiconiveau ‘zorgelijk'.

Voor de hele stad lagen de besmettingen op 77 per 100 duizend inwoners, de week daarvoor waren dat er nog 31 per 100 duizend. Het aantal inwoners dat zich liet testen in de regio steeg ook, voor de gehele regio Amsterdam-Amstelland was dat zo 75 procent. In totaal werden er in de stad meer dan 13 duizend testen gedaan vorige week.