Bloemen en emoties bij aanslagplek Peter R. de Vries: "Ik heb er geen woorden voor"

Echt een voorbeeld

"Het is een bezonnen man, een sterk man. Iemand die echt een voorbeeld is", vertelt een man die een bloemetje komt leggen. "Hij gaf mij een bepaalde energie. Dat betekent wel iets voor jou, toen dacht ik laat ik maar bloemen brengen."

"Ik schrok echt en stond perplex. Ik ging gelijk mijn broers bellen, de hele familie was in shock. Ik heb me altijd veilig gevoeld maar nu het twee keer achterelkaar gebeurd waar iemand zijn werk doet en er goed in is en dat hij opgeruimd kan worden. Ik heb er geen woorden voor."

Gehoord

"We hebben de schoten zelf gehoord op het moment dat het gebeurde. Het was onduidelijk dat het om Peter R. de Vries ging in het begin", zegt een buurman die schuin tegenover de plek woont. "We zagen een man liggen die helemaal wit was weggetrokken, later hoor je via het nieuws pas wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden."

"We hebben voor de deur gestaan en hebben gekeken van een metertje of twintig, vijfentwintig. Er waren zoveel mensen omheen, het voelde niet goed om er ook bij te gaan staan."