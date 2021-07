Docent Frans weg bij UvA na grensoverschrijdend gedrag

Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit naar aanleiding van berichtgeving in NRC. "Het klopt dat de docent niet langer meer werkzaam is voor de universiteit. Verder kunnen we in verband met privacy geen mededelingen doen."

De docent werd in november 2020 al op non-actief gesteld nadat de universiteit 'vertrouwelijke signalen' had ontvangen over grensoverschrijdend gedrag.

Klacht

Volgens NRC leidde een klacht van een studente in 2017 tot een officiële klachtenprocedure aan de UvA. Haar klacht werd begin 2018 deels gegrond verklaard. Decaan Fred Weerman werd door de klachtencommissie opgedragen nader onderzoek in te stellen, maar dit gebeurde volgens de krant niet. De docent bleef lesgeven.

Decaan Weerman kwam daardoor onder vuur te liggen: studenten eisten eerder dit jaar nog zijn vertrek. Volgens NRC gaat hij niet voor een tweede termijn als decaan en stopt hij per 1 september.

Eind vorig jaar werd er echter een extern onderzoek gedaan door Adviesbureau Berenschot. Naar aanleiding van de resultaten uit dat onderzoek is door de UvA besloten helemaal niet meer door te gaan met de docent.